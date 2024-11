video suggerito

Oristano, sette cuccioli di maremmano chiusi in un sacco e gettati da un ponte: salvati dalla Forestale Un uomo ha gettato il sacco contenente i cagnolini da un ponte: la caduta è stata attutita dai rami di un albero. I cuccioli sono poi stati recuperati dagli agenti della forestale.

A cura di Davide Falcioni

Sette cuccioli di pastore maremmano di pochi giorni di vita sono stati gettati da uno sconosciuto da un ponte a Fordongianus, in provincia di Oristano. I cagnolini si sono salvati grazie ai rami di un albero che ne hanno attutito la caduta, poi sono stati recuperati dagli agenti del corpo forestale della stazione di Villaurbana e sono stati affidati al Comune. Ora sono disponibili per essere adottati.

L’episodio si è verificato ieri: per liberarsi della cucciolata, qualcuno ha pensato "bene" di chiudere in un sacco i sette cagnolini e di lanciarlo nel vuoto da un ponte. Per loro fortuna tuttavia il sacco è finito su un albero ed è rimasto incastrato fra i rami. Un circostanza che si è rivelata determinante per salvare i piccoli: un passante poco dopo ha infatti sentito i lamenti e subito ha avvisato la forestale.

Gli agenti si sono precipitati sul posto e sono riusciti a recuperare il sacco e a mettere in salvo i sette cagnolini. I cuccioli sono stati affidati all’amministrazione di Fordongianus che li ha in custodia in attesa di trovare una famiglia.