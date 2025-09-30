Attualità
video suggerito
video suggerito

Oristano, abusi sessuali sulla figlia dell’ex moglie: arrestato 41enne

Stando a quanto emerso dalle indagini, gli abusi si sarebbero protratti per un lungo periodo, da aprile 2024 fino a luglio di quest’anno. Le violenze si sarebbero consumate nell’abitazione dell’uomo, durante gli affidamenti della minore da parte dell’ex moglie.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un uomo di 41 anni è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figliastra, una bambina di appena 12 anni. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal tribunale di Oristano ed eseguita dai carabinieri.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli abusi si sarebbero protratti per un lungo periodo, da aprile 2024 fino a luglio di quest'anno. Le violenze si sarebbero consumate nell'abitazione dell'uomo, durante gli affidamenti della minore da parte dell'ex moglie.

Il caso è venuto alla luce grazie al coraggio della giovanissima vittima, che ha deciso di rompere il silenzio confidandosi con la madre. Quest'ultima si è immediatamente rivolta ai servizi sociali, che hanno attivato i carabinieri dando avvio all'inchiesta.

Leggi anche
Accoltella moglie e figlio ma l'accusa di tentato omicidio cade: "Ha utilizzato una forza blanda e lieve"

"La vittima ha trovato il coraggio di confidarsi con la madre, che si è rivolta al servizio sociale, lo stesso che ha avvertito i carabinieri", hanno spiegato dall'Arma, sottolineando l'importanza della rete di protezione che ha permesso di interrompere la spirale di violenze e portare l'indagato davanti alla giustizia.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra
gaza
Piano di Trump per Gaza, le voci dei palestinesi: "È un regalo ai criminali di guerra"
Gaza, la diretta. Trump: "Ad Hamas 3-4 giorni per accettare il piano di pace". La Fregata Alpino accoglierà chi abbandonerà la Flotilla
Quali sono le criticità del piano di pace di Trump, l'esperto: "Per i palestinesi è un calice avvelenato"
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla
Roberta Covelli
Cosa pensa il governo Meloni del piano di pace degli Stati Uniti per Gaza
Cosa c’è nel piano USA - Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi
"Rompere l'assedio per aprire canale umanitario, non forzeremo il blocco": la strategia del Pd sulla Flotilla
Una valutazione onesta sul perché la Global Sumud Flotilla ha deciso di ripartire Saverio Tommasi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views