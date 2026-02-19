Operata due volte in poche ore, Loredana viene dimessa ma muore il giorno dopo: tragedia a Ragusa

La famiglia della 50enne Loredana Alfano chiede di fare luce sulla morte della donna che era stata operata la settimana scorsa per due volte dopo una complicanza durante il primo intervento chirurgico. Accertamenti sia dei Carabinieri sia dell’Asl con un’indagine interna.

Operata due volte nel giro di poche ore in ospedale a Ragusa a causa di una complicanza durante il primo intervento chirurgico, la 50enne di Loredana Alfano era stata infine dimessa dopo una degenza di diversi giorni ma, circa 24 ore dopo il ritorno a casa, si è sentita male ed è morta. È la tragedia che ha scosso la comunità di Sampieri, in Sicilia, dove la donna viveva ed era molto conosciuta in paese per la sua attività di estetista.

A fare luce sulla morte improvvisa della donna saranno ora sia gli accertamenti investigativi dei Carabinieri, su disposizione della locale procura della Repubblica, sia un'indagine interna da parte della direzione sanitaria dell'Asp di Ragusa. La salma si trova ora all’obitorio di Scicli, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

La morte così improvvisa, seguita a un percorso sanitario accidentato, ha gettato nello sconforto parenti e amici che hanno deciso così di segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria per chiedere di approfondire il caso e valutare eventuali mancanze durante la degenza in ospedale.

Come costruisce La Sicilia, la donna era stata operata il 9 febbraio scorso per l'asportazione di un polipo allo stomaco all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Durante l'intervento, però, qualcosa è andato storto. Ai familiari è stata comunicata una complicanza grave a seguito della perforazione dello stomaco la donna era ritornata di nuovo in sala operatoria nella serata della stessa giornata.

La situazione sembrava però essersi normalizzata durante il decorso post operatorio e alla fine i medici avevano deciso di mandarla a casa con le dimissioni firmate martedì scorso 17 febbraio. Appena poche ore dopo però si è consumata la tragedia. Nella serata di ieri, infatti, la donna si è sentita male improvvisamente ed è deceduta poco dopo.

"È entrata in sala operatoria alle 8.30 ed è uscita alle 22.20. Intorno il dottore alle 17 ha parlato con il marito e gli ha detto che avevano perforato lo stomaco e dovevano intervenire con una seconda operazione. Terminata intorno alle 20.30. Poi hanno aspettato il risveglio ed è stata accompagnata in reparto alle 22.20. È stata dimessa martedì 17 febbraio intorno alle 20 dopo un decorso non facile, e neanche 24 ore dopo ci ha lasciato" ha raccontato la sorella. Al momento i motivi esatti del decesso non sono chiari e saranno le indagini a stabilire se ci sia un nesso con le operazioni chirurgiche e le complicanze avvenute durante l'intervento in ospedale.