Ondata di neve sull’Appennino, oltre mezzo metro in poche ore: pullman di pellegrini bloccato e soccorso

La neve ha imbiancato tutte le vette appenniniche anche a quote collinari intorno ai 400 metri. I fiocchi sono caduti copiosi sull’Appennino tosco-emiliano Un pullman carico di pellegrini è rimasto letteralmente bloccato tra la neve nell’Aretino ed è stato necessario l’intervento dei Carabinieri per portare al sicuro i passeggeri.

Ondata di freddo, vento e neve sull'Italia dove un colpo di coda dell'inverno ha portato ad imbiancare tutte le vette appenniniche anche a quote collinari intorno ai 400 metri. In poche ore ci sono stati accumuli anche di 60 cm in alcune zone con inevitabili ripercussioni sulla mobilità di alcune aree dove il traffico è andato in tilt. Un pullman carico di pellegrini è rimasto letteralmente bloccato tra la neve nell'Aretino ed è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per portare al sicuro i passeggeri.

La neve è caduta copiosa sull'Appennino tosco-emiliano dove si registrano diverse criticità dal punto di vista della viabilità. La Sala di Protezione civile e l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze segnalano che sono in corso fenomeni nevosi sparsi sui valichi appenninici con cumulati che hanno raggiunto i 40cm. Si sono registrate cadute di alberi sui tratti stradali interessati dalle nevicate. Al momento le maggiori criticità si registrano sulla SR70 della Consuma, sulla SP556 Londa-Stia, SR302 Colla di Casaglia e SP477 dell'Alpe di Casaglia.

Questa mattina invece la forte nevicata nell'aretino ha bloccato un pullman di pellegrini diretti al santuario Francescano della Verna. A bordo del mezzo fermo lungo la strada provinciale 60 vi erano 58 persone provenienti da Sesto Fiorentino, in prevalenza anziani tra cui molti con difficoltà di deambulazione.

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Per questo sul posto è stato necessario un intervento dei Carabinieri della compagnia di Bibbiena. "La neve ha impedito qualsiasi manovra di spostamento del veicolo, risultato di fatto impossibilitato a proseguire il viaggio anche con l'ausilio dei mezzi spazzaneve" spiegano i militari dell'arma che sono accorsi sul posto effettuando un servizio di staffetta per portare tutti i pellegrini verso l'abitato di Chiusi della Verna.

Nevicate importanti con accumuli di oltre mezzo metro anche in Emilia Romagna dove la neve è caduta anche a quote molto basse in provincia di Modena e di Forlì Cesena. Le nevicate proseguiranno anche nelle prossime ore accompagnate da freddo intenso e vento forte prima di un graduale miglioramento del tempo nel corso del prossimo weekend.