Omicidio-suicidio a Parma, spara alla moglie malata e si uccide: trovato con la pistola in pugno L’82enne Bernard Zucconi ha ucciso la moglie, Eleonora Moruzzi, di un anno più grande nella loro villetta di Bardi: l’uomo è morto all’Ospedale Maggiore di Parma dopo alcune ore dal ricovero. La donna aveva problemi di salute.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

È morto nella notte Bernard Zucconi, l'82enne che ieri pomeriggio ha preso una pistola e ha fatto fuoco contro la moglie Eleonora Moruzzi di 83 anni, in una villetta come tante altre nella frazione di Cansaldi, nel comune di Bardi, in Parma. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso.

La donna è stata trovata senza vita nel salotto di casa; mentre l'uomo riverso sulla porta con una ferita alla tempia stringeva ancora la pistola in pugno. I soccorsi e il trasporto in elisoccorso in ospedale si sono rivelati vani per Zucconi.

Ad accorgersi di quanto era accaduto è stata una cugina, ieri attorno alle 15, allarmata dal fatto che i due non avevano dato notizie di sé da alcune ore. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, compreso l'elisoccorso di Pavullo.

L'82enne è stato intubato sul posto e poi trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma: ma le lesioni provocate dal colpo che l'anziano si è procurato sparandosi con la stessa arma con cui ha ammazzato la moglie si sono rivelate troppo gravi e l'uomo è deceduto verso le 23.

Bernard Zucconi e Eleonora Moruzzi risiedevano in paese da una decina di anni, prima avevano vissuto in Inghilterra dove hanno lavorato in un Fish and Chips; la figlia vive ancora a Londra. Stando a quanto accertato la coppia aveva problemi di salute, in particolare la donna aveva da tempo problemi di deambulazione tanto che i due stavano pensando di lasciare la casa e trasferirsi in una casa di riposo.

In corso le indagini dei Carabinieri di Parma, Borgotaro e Bardi, per capire quali siano state le cause che hanno portato al gesto estremo dell’anziano: ma l’ipotesi più plausibile è quella legata alla disperazione per la malattia della moglie.