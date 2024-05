video suggerito

Omicidio Scicli, il giallo sulla morte di Peppe Ottaviano verso la svolta: indagini sulle ultime chiamate Sarebbe vicino alla svolta il giallo sulla morte di Peppe Ottaviano, il 40enne trovato cadavere nella sua casa a Scicli. Gli inquirenti stanno analizzando il cellulare dell’uomo e sentendo amici e parenti per ricostruirne le ultime ore di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Peppe Ottaviano.

Potrebbe essere vicino alla svolta il giallo sulla morte di Peppe Ottaviano, il 40enne trovato morto domenica sera nella sua casa nel centro storico di Scicli.

Saranno probabilmente determinanti gli esiti degli esami di laboratorio sulle decine di campioni repertati dal Ris dei carabinieri di Messina, l'autopsia e gli esami tossicologici per definire la causa della morte dell'uomo, mentre la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo contro ignoti in attesa di comprendere meglio le circostanze che hanno portato al decesso dell'uomo.

Ci sarebbe stato molto sangue in casa ma nessun segno apparente di collutazione o di effrazione tanto che oltre all'omicidio, non si esclude possa essersi trattato di evento accidentale, un incidente domestico. Secondo le ultime indiscrezioni, a trovare il cadavere non sarebbero stati alcuni familiari, ma una vicina di casa: l'auto della vittima era posteggiata male e la donna non era riuscita a mettersi in contatto con lui per farla spostare.

Secondo alcune indiscrezioni, il giovane sabato sera era in casa insieme ad alcuni amici. Cosa sia successo nelle ore seguenti è ancora un giallo. Per questo, ora gli inquirenti stanno analizzando il telefonino della vittima: dai tabulati telefonici potrebbe arrivare un impulso decisivo alle indagini e si chiarirà soprattutto con chi ha avuto contatti l'uomo nei giorni e nelle ore precedenti alla morte.

In caserma, intanto, vengono ascoltati amici e parenti. Inoltre, per evidenziare eventuali altre presenze in casa, e per escludere contaminazioni, sono state sentite anche le persone che vi sono entrate al momento del rinvenimento e dei soccorsi. Sono state assunte anche le impronte delle calzature.