Trovato cadavere in casa a Scicli, è giallo sulla morte di Peppe Ottaviano: attesa per l'autopsia Verrà svolta l'autopsia sul corpo di Peppe Ottaviano, il 40enne trovato senza vita nella sua abitazione nel centro di Scicli, per chiarire le cause della morte, che al momento resta avvolta dal mistero. In azione i Ris: non è ancora escluso l'omicidio.

A cura di Ida Artiaco

Peppe Ottaviano.

Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, a chiarire le cause e le circostanze della morte di Peppe Ottaviano, il 40enne trovato cadavere ieri nella sua casa nel centro storico di Scicli nel Ragusano. Erano stati alcuni familiari a dare l'allarme: entrando nell'abitazione hanno trovato il corpo dell'uomo riverso a terra nella stanza da letto e con ferite al volto, che però potrebbero anche essere compatibili con quelle di una caduta.

Sarebbero state trovate anche tracce di sangue in altre stanze e sulle pareti. Per questo gli inquirenti non escludono che si tratti omicidio. Ma al momento tutte le ipotesi restano aperte e si attendono i risultati dell'esame autoptico per avere delle prime risposte, anche relative all'orario del decesso, che si sarebbe comunque verificato tra sabato e domenica.

Classe 1984, Ottaviano apparteneva ad una famiglia bene di Scicli ed era molto conosciuto nel Comune. Anche il sindaco, Mario Marino, ieri era intervenuto sulla vicenda affermando che "i vertici delle forze inquirenti esprimendo la propria preoccupazione e attenzione per il caso che ha molto turbato la comunità sciclitana e non solo, esprimendo massima fiducia nel lavoro dei Carabinieri e della Magistratura".

Nel corso della giornata di ieri i carabinieri dei Ris di Messina sono stati ore a cercare elementi utili alla ricostruzione della dinamica di quanto successo. Secondo le testimonianze di alcuni vicini di casa, il 40enne avrebbe parcheggiato la sua Audi Q3 Sportback verdina sabato notte e non sarebbe più uscito di casa. Domenica sera alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, si erano rivolti ai carabinieri. Al momento la salma dell'uomo si trova presso la camera mortuaria dell'ospedale di Modica dove si attende l'ok all'autopsia e i relativi esami tossicologici.