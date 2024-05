video suggerito

Uomo di 40 anni trovato morto in casa, tracce di sangue in diverse stanze a Scicli: non escluso l'omicidio Indagini in corso sulla morte di 40enne di Scicli, molto note nel comune del Ragusano, trovato cadavere da alcuni familiari nella sua casa di via Manenti: sarebbe state trovate tracce d sangue in camera da letto e in altre stanze. Gli inquirenti non escludono l'omicidio.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Giallo a Scicli, nel Ragusano, dove ieri sera il cadavere di un uomo di 40 anni è stato trovato nella sua abitazione della centralissima via Manenti. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero state tracce di sangue nella camera da letto dell’uomo e in diverse stanze della casa.

A dare l'allarme è stato un familiare, che è entrato nella casa della vittima e si è trovato davanti il cadavere dell'uomo riverso a terra in camera da letto. Gli investigatori non escludono l’omicidio. È intervenuto anche il sostituto procuratore Silvia Giarrizzo. L’intera zona è stata transennata. Le cause della morte tutte ancora da definire. L'uomo, classe 1984, apparteneva a una famiglia bene di Scicli ed era molto conosciuto, anche se al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sul nome.

In aggiornamento.