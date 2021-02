È stato stilato l’identikit del killer di Ilenia Fabbri, la 46enne è assassinata nel suo appartamento a Faenza (Ravenna). La polizia, infatti, estrapolando le immagini dei filmati delle telecamere di sorveglianza, è riuscita a dare una prima descrizione della persona che ha ucciso la donna all'alba dello scorso 6 febbraio. Si tratta di un uomo alto 1.80-1.90 circa, spalle larghe, con dei jeans scuri e un giubbotto. Sulle spalle ha uno zainetto, come si intuisce dal gesto che fa col braccio mentre si dà alla fuga. È un uomo di carnagione chiara. “Stiamo lavorando sulle immagini” ha spiegato il procuratore capo Daniele Barberini, “ci sono aspetti decisamente interessanti per il caso”. Una descrizione che coincide anche con quella dell’amica della figlia di Ilenia, con lei in casa la mattina dell'omicidio. La ragazza riferisce infatti di aver sentito le urla strazianti di Ilenia e poi il silenzio; quando è uscita dalla stanza, ha visto un uomo "alto, robusto e vestito di scuro" fuggire giù per le scale.

Il killer ripreso da un telecamera di sorveglianza?

Lo stesso che è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza di una casa di via Testi, strada che interseca via Corbara, dove è avvenuto il delitto. Nella sequenza della durata di 15 secondi, registrata tra le 5.50 e le 5.52, si vede una persona vestita probabilmente di nero e con cappuccio che cammina sul marciapiede fino a fermarsi quasi sotto all’obiettivo. Forse si accorge della telecamera: gira di scatto verso sinistra, riprende a camminare ma dall’altra parte, come se fosse in attesa. Quindi attraversa l’incrocio tra via Testi e via Corbara e sparisce dall'obbiettivo.