Omicidio a Modena, colpito a coltellate nella notte muore in ospedale: caccia all’aggressore

Un uomo è morto a Modena nella notte dopo essere stato colpito con un’arma bianca al culmine di una lite scoppiata prima in casa e poi continuata per strada. L’aggressore è in fuga: indagini in corso.

Immagine di repertorio

Indagini in corso a Modena per un omicidio verificatosi nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. Un uomo di origine tunisina, di cui ancora non si conoscono i dettagli sull'identità, è stato colpito con un'arma da taglio, probabilmente un coltello ma non si esclude che possa essere un machete, ed è deceduto una volta arrivato in ospedale.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, intorno all'1 della scorsa notte l'aggressione sarebbe cominciata in casa della vittima, in via Roncaglia, al culmine di una violenta lite. L'uomo sarebbe poi fuggito in strada, dove è continuata la lite. Il ferito si è trascinato agonizzante fino a un bar vicino.

Qui è stato soccorso dal 118 e poi è stato trasportato in ospedale dove più tardi è morto. A risultare fatale sarebbe stata una ferita al collo, ma sul corpo è stata disposta l'autopsia i cui risultati potranno aiutare a capire la dinamica di quanto successo. I carabinieri, che hanno subito avviato le indagini, stanno sentendo testimoni e svolgendo accertamenti per identificare l'autore del gesto, che si sarebbe dato alla fuga.

Ancora ignoto anche il movente. I sospetti convergono comunque – secondo le primissime indagini, su un altro cittadino straniero, con cui la vittima aveva avuto dissidi già in passato, sembra per questioni legate all'affitto.