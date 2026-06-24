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Oggi appuntamento con ScannerLive: dalle 20 Valerio Nicolosi e i suoi ospiti al Monk di Roma

In diretta dal Monk di Roma a partire dalle 20 torna ScannerLive con un evento speciale: Valerio Nicolosi e i suoi ospiti discuteranno dei diritti delle migliaia di vite lasciate al margine nel nostro Paese.
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A cura di Redazione
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Oggi, mercoledì 24 giugno, c'è un appuntamento speciale al Monk di Roma: torna, infatti, ScannerLive e questa volta lo farà con tanti ospiti per parlare dei diritti delle migliaia di vite lasciate al margine nel nostro Paese. L'appuntamento è a partire dalle 20 nello spazio di via Giuseppe Mirri 35. L'evento è gratuito e per partecipare basta registrarsi al link di riferimento.

Insieme a Valerio Nicolosi si confronteranno sul palco del Monk l'attrice Valeria Solarino, la stand-up comedian di origini iraniane Monir Ghassem, il cantautore romano Emilio Stella, l’antropologa Giulia Paganelli, la Drag Queen Priscilla conduttrice di Drag Race Italia, e il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato.

Al centro della discussione, tra risate e musica, il tema delle "Vite ai margini", tra migrazioni, periferie e diritti in bilico", quando nel nostro Paese sono ancora molti i soggetti costretti costretti ai margini della società e su cui Scannerlive vuole accendere un faro. Durante l’evento sarà mostrata in esclusiva anche un’anteprima del documentario realizzato da Valerio Nicolosi a Lampedusa, che mostra senza filtri le operazioni illegali che avvengono ogni giorno nel Mediterraneo.

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