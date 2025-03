Offre ospitalità a un TikToker a Torino, lui cerca di violentarla: arrestato. “Voleva sfregiarmi con l’acido”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un 31enne molto noto sui social network è stato arrestato a Torino con l'accusa di violenza sessuale e minacce. L'uomo aveva chiesto sul suo canale TikTok, dove ha un certo seguito, di essere ospitato per qualche tempo a Torino. Dopo aver conosciuto la giovane, mamma di tre bambini, ha lasciato Sassuolo per raggiungere il Piemonte.

La donna ha messo a disposizione del TikToker, del quale per il momento non è stata resa nota l'identità, un appartamento. Approfittando dell'assenza del marito, secondo quanto reso noto dalla giovane che ha denunciato, il 31enne l'avrebbe molestata sessualmente in 3 diverse occasioni, picchiandola e minacciandola di sfregiarla con l'acido nel caso in cui avesse avvisato le forze dell'ordine.

Il 31enne è stato arrestato. Per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna e di dimora a Torino. La donna ha raccontato che l'ospite l'aveva trascinata a terra per i capelli, tentando di violentarla e annunciando di voler riprendere l'aggressione. All'arrivo dei poliziotti, la giovane aveva un taglio sul volto. Secondo la difesa dell'indagato, la vittima avrebbe simulato l'aggressione "al fine di ottenere consensi sui social network".

Ulteriori informazioni saranno disponibili con il prosieguo delle indagini sul caso. Nel frattempo non è ancora stata resa l'identità del TikToker coinvolto nella vicenda. I fatti si sarebbero verificati qualche giorno fa e l'arresto è stato convalidato. Le forze dell'ordine hanno raccolto le dichiarazioni della donna, che ha loro raccontato di aggressioni, minacce di aggressione con l'acido e botte durante il soggiorno nell'abitazione torinese della vittima.

In seguito a un tentativo di violenza sessuale, la donna si sarebbe decisa a denunciare allertando le forze dell'ordine che sono poi arrivate sul posto.