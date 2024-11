Odori e sapori anomali: Penny Market ritira dai supermercati il calendario dell’Avvento

video suggerito

La catena di negozi Penny Market ha avviato un richiamo precauzionale di tutti i lotti e le scadenze del calendario dell'Avvento a marchio Chocola per "possibili alterazioni sensoriali (odore e sapore anomali)"

A cura di Biagio Chiariello

I calendari dell'Avvento a tema food sono diventati ormai una tradizione anche in Italia, con una vasta gamma di varianti che spaziano soprattutto dai dolci alle sorprese più creative. È notizia delle ultime ore quella del richiamo alimentare di un calendario dell’Avvento venduto da Penny Market.

La catena di negozi, presente in tutto il territorio italiano, ha infatti avviato un richiamo precauzionale di tutti i lotti e le scadenze del calendario dell'Avvento a marchio Chocola. L'allerta alimentare è stata effettuata a causa di possibili alterazioni delle proprietà sensoriali del prodotto, in particolare per quanto riguarda odori e sapori anomali.

Il prodotto oggetto del richiamo è venduto in confezioni da 75 grammi, con due diverse grafiche frontali: francobolli natalizi e Babbo Natale sulla slitta trainata dalle renne (come si vede anche nell'immagine del cartello diffuso da Penny Market).

Il calendario dell'Avvento richiamato è stato prodotto dall'azienda Millano Sp. z o.o. S.K.A. per conto di Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione è situato in Polonia.

Per ulteriori dettagli legati a questa allerta alimentare, i consumatori possono contattare l’assistenza clienti tramite il sito web ufficiale di Penny Market.

Non è la prima allerta alimentare di cui scriviamo. Proprio oggi abbiamo dato notizia dello stracchino, confezionato dall’azienda Formaggeria Camuna e prodotto dall’Azienda Agricola La Bratta di Foresti Matteo, richiamato per la possibile presenza di Esecherichia coli Stec. E per lo stesso motivo negli scorsi giorni è stato ritirato un lotto di formaggio a latte crudo a marchio Colosio. Poi abbiamo evidenziato l'annuncio di richiamo di un lotto di mini panettone Vergani per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta; mentre solo ieri c'è stata una raffica di allerte alimentari sul sito del Ministero della Salute riguardanti vari lotti di frutta secca e uva disidratata golden di diversi marchi, tutti confezionati e prodotti da Nicola Mainardi Srl. Il motivo del richiamo è la presenza di residui di pesticida Phosmet.