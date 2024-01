Nuove ricerche al convento dei Cappuccini di Cesena: “Dobbiamo trovare Cristina Golinucci” Nuove ricerche oggi nei pressi del Convento dei Frati Cappuccini di Cesena per cercare Cristina Golinucci. L’avvocato Iannuccelli a Fanpage.it: “Stiamo seguendo la via dell’ultima segnalazione. Adesso dobbiamo trovare il modo di stimolare un sopralluogo fattivo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Sono tornati al Convento dei Frati Cappuccini di Cesena Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina Golinucci, scomparsa a settembre del 1992 quando aveva 21 anni, e il suo team legale capitano dall'avvocato Barbara Iannuccelli.

La ragazza fu vista l'ultima volta il primo settembre di oltre 30 anni fa proprio nel parcheggio del convento. Da lì non si è mai più avuta sua traccia. Nei giorni scorsi una nuova segnalazione era arrivata alla redazione di un giornale locale da parte di un uomo che che all'epoca dei fatti lavorava per una società (la Romagna Acque, ndr) che stava facendo lavori intorno al Convento dei Frati Cappuccini.

Luoghi che sono gli stessi i indicati da una precedente segnalazione datata 1997: "Ho trovato che già nel 1997 una persona, identificata con nome e cognome, non dunque con lettera anonima, indicò l'esistenza di questi lavori, ma dove non si è mai cercato", aveva spiegato l'avvocato Iannuccelli.

La legale oggi a Fanpage.it ha confermato di essere tornata insieme alla madre di Cristina, Marisa Degli Angeli, su questi luoghi: "Stiamo seguendo la via dell'ultima segnalazione, abbiamo parlato con le persone che ci hanno indicato queste zone. Adesso dobbiamo trovare il modo di stimolare un sopralluogo fattivo, stiamo lavorando su questo. Certo è che questi lavori erano in corso in corso quando Cristina è scomparsa e quindi poteva essere un'area comoda per occultare un corpo. Dobbiamo trovare Cristina".

Continuano così le analisi dopo che il Gip di Forlì-Cesena ha respinto la richiesta di archiviazione del caso per proseguire le indagini sulle circostanze emerse negli ultimi mesi, in particolare con l'audizione di testimoni che avrebbero visto qualcosa il giorno della sparizione di Cristina.