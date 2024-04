video suggerito

Nuove assunzioni per l'intelligence italiana, bando online per nuovi 007: i profili richiesti e come candidarsi Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica (l'Intelligence italiana) assume nuovi agenti 007. Si cercano soprattutto esperti tech e AI. C'è tempo fino al 31 maggio 2024 per inviare la propria candidatura.

A cura di Biagio Chiariello

Chi vuole diventare un agente ‘007' ora può coronare il proprio sogno: sul portale dell’Intelligence italiana – vale a dire il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – è stato pubblicato un bando per la selezione di specifiche figure che andranno a operare all'interno di uffici – come il Dis (Dipartimento informazioni per la sicurezza), l'Aise e l'Aisi – che si occupano rispettivamente di assicurare le attività informative per la salvaguardia della Repubblica Italiana da pericoli e minacce provenienti sia dall'interno sia dall'esterno.

Le candidature sono aperte fino alla mezzanotte di venerdì 31 maggio 2024: bisogna inviare la richiesta al sito Sicurezzanazionale.gov.it, dove sono presenti tutte le informazioni necessarie. Non è stato dichiarato il numero di posti messi a bando.

Quali sono i profili ricercati

L'Intelligence nostrana fa sapere di essere alla ricerca di professionalità con specifiche conoscenze e competenze nei seguenti settori: intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect.

Inoltre, si cercano esperti in metodologie di penetration testing e red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics; minacce WMD, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement.

Infine: algoritmica per la crittoanalisi; fotointerpretazione di immagini satellitari; scienze comportamentali e attività di profiling; archivistica e digitalizzazione documental.

I requisiti richiesti per candidarsi

Non ci sono particolari preclusioni, ma agli aspiranti 007 è richiesto un minimo di esperienza oltre alle competenze tecniche e requisiti di “affidabilità, forte senso di responsabilità e di attaccamento alle istituzioni dello Stato, nonché comprovate doti di riservatezza”.

Va specificato che i servizi segreti italiani reclutano personale tramite quattro canali: candidature spontanee, rapporti con le università ed altri enti, individuazioni dirette e (come in questo caso) selezioni aperte tramite il portale.

Dove inviare il proprio curriculum

Per candidarsi al ruolo di agenti segreti bisogna inviare la richiesta online, collegandosi sull'apposita sezione del sito ufficiale dell'Intelligence italiana

Per accedere bisogna essere in possesso di credenziali Spid. Una volta entrati, basta compilare i dati richiesti. Le candidature possono essere inviate entro le ore 24:00 del 31 maggio 2024.

Come avviene la selezione: prove e selezioni

Per quanto riguarda la selezione, verrà effettuato uno preliminare screening curriculare al seguito del quale gli aspiranti 007 saranno sottoposti alle previste procedure selettive, che prevedono la verifica delle conoscenze e competenze tecniche, dell'idoneità psico-fisica e attitudinale e dei requisiti di affidabilità e sicurezza.

Come si legge all'interno del sito istituzionale: "L’eventuale assunzione avverrà in una qualifica definita sulla base degli esiti della selezione, dei titoli di studio e delle esperienze professionali del candidato".

Qual è la retribuzione di un agente 007

Sul reddito degli agenti segreti italiani non ci sono cifre chiare anche e soprattutto per il carattere riservato dei finanziamenti nel settore.

Tuttavia, stando ad alcune valutazioni, si può ipotizzare che un dipendente dell'Intelligence possa percepire un stipendio medio stimato tra i 30.000 e i 70.000 euro all’anno. Cifra che chiaramente variano in base alle responsabilità e all'anzianità dei vari 007.