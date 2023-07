Nubifragio su Cuneo, la grandine distrugge i vetri delle auto: “Chicchi grandi come nocciole” Trenta minuti di forti piogge sulla zona di Cuneo hanno danneggiato raccolti e automobili, colpite da una violenta grandinata, seppur di breve durata. Il maltempo è stato accompagnato anche da maltempo e allagamenti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un temporale particolarmente violento si è abbattuto su Alba e su una vasta zona di Langhe e Roero, abbracciando un'area compresa tra Canale e Montà. Le forti piogge hanno allagato in poco tempo le zone colpite, mentre la grandine ha danneggiato automobili e coltivazioni. Stando a quanto reso noto dagli organi di stampa locali e dalle immagini diffuse sui social, i 30 minuti di pioggia registrati nella giornata di oggi, 6 giugno 2023, sono stati accompagnati anche da raffiche di vento. I chicchi di grandine, secondo quanto si legge, erano di dimensioni simili a quelle di una nocciola.

Fonte Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte

Ad Alba è stato segnalato un intervento dei Vigili del Fuoco dopo la grandinata per assicurare un ponteggio pericolante in un cantiere di via Ognissanti, ma soprattutto per arginare allagamenti che hanno interessato corso Europa, via Vivaro e anche il piazzale della stazione ferroviaria. Il nubifragio ha investito pesantemente anche la zona di Guarene, Cortemilia, Bosia e Castino, dove la grandine ha causato danni anche ai vetri dell'automobile.

Fonte Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte

Stando a quanto riferito da alcuni cittadini sui social network, la grandine ha causato danni a veicoli in strada e diversi automezzi i cui lunotti sono stati rotti dalla violenza delle precipitazioni. Il nubifragio è durato circa 30 minuti. Nelle prossime ore, l'instabilità meteorologica continuerà a minacciare tutta la penisola Italiana fino all'arrivo delle alte temperature previste per la prossima settimana di luglio.