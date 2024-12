video suggerito

Nonna va a prendere il nipotino a scuola ma sbaglia bimbo e porta via un suo compagno di classe Una nonna ha portato via il bimbo sbagliato da una scuola primaria di Udine credendo di aver prelevato il nipotino. Ad accorgersi dell'errore, l'allenatore atletico che si è visto recapitare il minore sbagliato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Era andata a prendere il nipotino a scuola e senza rendersi conto aveva sbagliato bambino, portando via con sé un compagno di scuola del piccolo. L'episodio si è verificato in una scuola primaria di Udine ed è stato raccontato dal Messaggero Veneto: protagonista, una nonna che non si è accorta di aver dato la mano al bimbo sbagliato all'uscita da scuola, forse anche a causa della sciarpa e del cappuccio che il minore indossava per proteggersi dal freddo.

A notare l'errore è stato l'allenatore sportivo che si è visto recapitare dalla malcapitata nonna, l'atleta in erba sbagliato. A quel punto, la donna ha riportato a scuola il bambino per prelevare il nipotino rimasto solo nei corridoi dell'istituto primario.

Mentre la donna tornava a scuola per recapitare il "nipote sbagliato", il papà del minore aveva dato il via alle ricerche del figlioletto "inspiegabilmente scomparso" dopo le lezioni. Per fortuna sono arrivati poco dopo la donna e il bimbo sottratto ai genitori per sbaglio: il piccolo ha potuto riabbracciare il papà, mentre la nonna ha riportato a casa il nipotino rimasto per errore a scuola.

La descrizione del piccolo era stata diramata alle altre pattuglie delle forze dell'ordine in città e ora i carabinieri sono al lavoro per capire cosa sia esattamente accaduto davanti all'istituto scolastico. I militari hanno infatti ascoltato la versione dei fatti di tutte le persone coinvolte e del personale docenti che non si è accorto dello scambio avvenuto davanti all'istituto scolastico per poter definire con certezza le dinamiche.

Nel frattempo, i due bimbi hanno potuto ritornare dalle loro rispettive famiglie dopo la piccola disavventura avvenuta all'uscita di scuola. La vicenda si è fortunatamente conclusa nel migliore dei modi nonostante la grande apprensione nata dall'equivoco.