Non funzionano i bancomat in tutta Italia, segnalati disservizi per Unicredit e Intesa Si segnalano in tutta Italia problemi nel pagamento con il bancomat. Impennata di segnalazioni di disservizi per quanto riguarda Intesa San Paolo e Unicredit.

A cura di Enrico Tata

Si segnalano problemi in tutta Italia con i bancomat. Diversi utenti su Twitter segnalano che è impossibile pagare con le carte ai negozi. Il sito Downdetector rileva un'impennata di segnalazioni di disservizi per quanto riguarda le banche Unicredit e Intesa San Paolo.

Sempre sul sito Downdetector arrivano segnalazioni di problemi per quanto riguarda il circuito Visa e in generale per tutti gli istituti bancari.

Problemi nei pagamenti con carte oggi in tutta Italia

Sul sito Assistenza clienti sono arrivate oltre 300 segnalazioni per problemi al bancomat tra le 11 e le 12 di oggi, sabato 4 febbraio 2023. Sul sito vengono riportati sia problemi nel pagamento nei vari negozi che problemi di prelievo contanti agli sportelli bancomat.