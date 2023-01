Non dà più notizie di sé alla famiglia: Silvia trovata morta in casa a 42 anni, si era appena laureata Disposta l’autopsia per la trentina di 42 anni, che da un paio d’anni si era trasferita a vivere a Jesolo. Da poco si era laureata in giornalismo.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso di Silvia Dallafior, 42 anni, trovata morta nella casa di Jesolo in cui viveva da un paio d'anni. Erano stati i familiari, che non avevano più sue notizie da circa 24 ore, a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che, dopo aver forzato la porta della sua abitazione, hanno trovato la donna senza vita.

Per lei non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il dramma è avvenuto venerdì 30 dicembre ma sono nelle scorse ore è stato reso noto proprio perché si è voluto mantenere il massimo riserbo visto le indagini in corso.

Silvia Dallafior era residente al lido di Jesolo da un paio d’anni. Secondo quanto appreso la 42enne aveva dei problemi di salute e per questo le era stato consigliato di recarsi al mare. Pare si fosse recata al pronto soccorso locale qualche giorno prima del decesso. Da lì era stata però dimessa dato che i medici non avevano riscontrato problemi particolari.

Avvisato dell'accaduto, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia: escluse cause esterne (un primo esame ricognitivo ha escluso segni di violenza), l'esame autoptico dovrà stabilire con certezza quale sia stata la causa scatenante del malore. Solo a seguito dell'autopsia sarà possibile avere il nullaosta, che permetterà alla famiglia di riportare la donna a casa in Trentino e fissare la data dei funerali.

Ricordata nella zona anche per la sua attività di writer, si era da poco laureata in giornalismo ed aveva lavorato per l’Azienda di promozione turistica trentina e scriveva articoli in modo professionale su giornali diversi.