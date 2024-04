video suggerito

Morta a 47 anni Mandisa, cantante americana vincitrice di un Grammy e protagonista di American Idol La cantante americana Mandisa, vincitrice di un Grammy Award, è stata trovata morta nella sua casa. Aveva 47 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La cantante vincitrice di un Grammy Award Mandisa è morta all'età di 47 anni, mentre era in casa. A confermare la morte della cantante è stato Billboard a cui un collaboratore della donna ha detto: "Possiamo confermare che ieri Mandisa è stata trovata morta nella sua casa. Al momento non conosciamo la causa della morte né altri dettagli. Chiediamo le vostre preghiere per la sua famiglia e la cerchia ristretta di amici durante questo momento incredibilmente difficile". Mandisa aveva trovato una vasta popolarità nell'ambito dei Christian album e anche per la sua partecipazione a American Idol.

Mandisa, infatti partecipò alla quinta edizione dell'edizione americana del talent, finendo al nono posto finale e facendosi notare e ottenendo milioni di stream su Spotify, dove aveva 800 mila ascoltatori mensili. Dopo l'esperienza televisiva collaborò all'album di TobyMac "Portable Sounds", ma il suo esordio discografico avvenne nel 2007 con l'uscita dell'album d'esordio "True Beauty" che volò in testa della classifica di settore della Top Christian Albums chart di Billboard, appunto, e quel successo le permise di ottenere anche una nomination ai Grammy Awards come "best pop and contemporary gospel album".

La cantante ha pubblicato, successivamente, altri cinque album, compreso un album di Natale, guadagnando per la prima volta la testa della Christian Airplay chart di Billboard nel 2011 con Stronger, mentre il suo maggiore successo è Overcomer che ha oltre 44 milioni di stream su Spotify e l'album le permise di conquistare un Grammy come "best contemporary Christian music album". Nella sua autobiografia pubblicata nel 2022 Mandisa aveva svelato la sua battaglia contro la depressione e problemi legati al peso, i problemi col Covid e la sua fede. Freemantle, che produce American Idle, l'ha ricordata così: "Mandisa era un'icona adorata di American Idol e dell'industria musicale. Era diventata un'artista che vendeva dischi di platino e aveva vinto diversi Grammy per la sua musica. La sua scomparsa ha lasciato tutti nello show con il cuore spezzato e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia".