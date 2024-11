video suggerito

Non approva i voti dati al figlio, papà va a scuola e prende a pugni l'insegnante a Parma Il papà di uno studente ha aggredito un insegnante liceo Paciolo-D'Annunzio di Fidenza prima verbalmente e poi fisicamente, colpendolo con un pugno in pieno viso. Secondo le prime informazioni. il genitore si sarebbe recato a scuola perché "non soddisfatto dai voti del figlio"

A cura di Gabriella Mazzeo

Un insegnante di un istituto superiore di Fidenza, in provincia di Parma, è stato aggredito verbalmente e fisicamente dal papà di un suo studente nei corridoi della scuola dove confluiscono un liceo classico, un liceo linguistico, un liceo scientifico e un istituto tecnico economico. L'episodio sarebbe avvenuto qualche giorno fa ed è ora sotto indagine delle forze dell'ordine.

Il professore del liceo Paciolo-D'Annunzio di Fidenza si sarebbe visto aggredire prima verbalmente e poi a pugni dal papà di un so studente. Secondo quanto reso noto, il genitore non era contento di alcuni voti assegnati al figlio e così avrebbe diretto la sua rabbia sull'insegnante, prima rivolgendogli contro insulti e parolacce e poi mandandolo al pronto soccorso con un pugno in pieno viso.

Studenti e insegnanti hanno subito manifestato la loro solidarietà al docente, affiggendo striscioni contro la violenza davanti alla scuola e sui muri dei corridoi. Il dirigente scolastico ha condannato l'episodio di violenza e sui social lo ha definito un "episodio gravissimo che lede la dignità della scuola". "Chi ha commesso questa violenza ne risponderà davanti alla legge. Tutti insieme vogliamo affermare che un gesto simile non è accettabile".

Il sindacato Gilda ha fatto sapere che se si dovesse arrivare a processo per il docente malmenato, si costituirà parte civile. Subito dopo l'aggressione verbale e fisica, il docente è stato affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso e poi ai medici. La scuola ha invece immediatamente condannato il genitore, facendo sapere di essere al fianco del professore qualora quest'ultimo volesse sporgere denuncia.

Il fatto si è verificato al termine delle lezioni scolastiche, nei corridoi dell'istituto dove il professore stava attendendo il genitore per un incontro che quest'ultimo aveva chiesto. Il docente non sapeva ovviamente che presto quel colloquio chiesto dal papà del suo allievo si sarebbe trasformato in una brutale aggressione.