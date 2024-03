video suggerito

Niente Via Crucis per Papa Francesco, Bergoglio non partecipa: a riposo per la Messa di domenica Papa Francesco segue il rito del Venerdì Santo da Santo Marta, a causa dei suoi noti problemi di salute. Il Vaticano: “A riposo in vista della Veglia di domani e della Messa di domenica” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

"Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta". Lo comunica una nota della Sala stampa della Santa Sede. È noto che Bergoglio non si sia ancora ripreso dai malanni che lo tormentano da diversi mesi.

Qualche giorno fa non è riuscito a leggere la lettera preparata nell’udienza con la comunità dell’Ospedale pediatrico ‘Bambino Gesù’ (letta da mons. Ciampanelli, della Segreteria di Stato), ma in quell'occasione ha confermato la sua presenza ai riti pasquali.

Stasera però non alla Via Crucis dove tutti lo attendevano per il tradizionale rito del Venerdì Santo.

In passato, quando ancora non si erano presentati i problemi che lo hanno poi costretto alla sedia a rotelle negli spostamenti, si stendeva prono di fronte al crocifisso. Oggi alla celebrazione della Passione di Cristo, ha sostato in carrozzina davanti all'altare e tutti in silenzio e in ginocchio, si sono raccolti in preghiera.

Il Pontefice, in questa celebrazione non pronuncia l'omelia, affidata al predicatore della Casa Pontificia, cardinal Raniero Cantalamessa.

Papa Francesco, tra l'altro, per la prima volta ha scritto le meditazioni lette durante il percorso della croce: ci sono "i bambini che non sorridono più" per «la follia della guerra" e tutti coloro che patiscono nel dramma dei conflitti. Ci sono i "tanti cristi umiliati dalla prepotenza". Ci sono le donne "che subiscono oltraggi e violenze". Ma anche i "bimbi non nati" e "gli anziani scartati".