Niente Pos per pagare ombrellone, influencer chiama Finanza. Proprietario: Tanto sono 30 euro di multa È accaduto in una spiaggia a Stintino, in Sardegna. La video-denuncia dell’influencer Rita Capparelli è virale su TikTok.

A cura di Biagio Chiariello

"Chiama pure la Finanza, tanto sono 30 euro di multa più il 4% di quello che dovevi prendere". È la risposta che l'influencer Rita Capparelli (oltre 100mila followers su Instagram) ha ricevuto in un chiosco a Stintino, località sarda celebre per la spiaggia La Pelosa, dopo aver manifestato l'intenzione di una bottiglietta d'acqua con il Pos.

Come è noto al 30 giugno per le attività commerciali è obbligatorio consentire i pagamenti con il Pos. Non tutti però si sono adeguati a questa nuova disposizione. Altri non sembrano neppure intenzionati a farlo. Almeno a sentire la Capparelli: "Premetto che non l'avevo mai fatto, ma io sono una grande sostenitrice del pagamento con la carta, in quanto è un nostro diritto. Ancora di più adesso, visto che oltre ad esserci la legge c'è anche una sanzione per chi non lo consente, dunque pretendo di poterlo fare" ha spiegato sui social.

In realtà i problemi per l'influencer si sono presentati già prima dell'acquisto della bottiglietta d'acqua. All'arrivo insieme al fidanzato allo stabilimento , alla cassa le hanno subito spiegato che mancava il Pos. "Siamo stati costretti a pagare lettini e ombrelloni, in totale 100 euro, con i contanti perché non avevano il Pos", racconta nelle Stories di Instagram.

Un episodio da cui è uscita infastidita. "Non mi è andato giù". Più tardi, però, si accorge che non era l'unico locale dove venivano accettati i pagamenti elettronici. Decide infatti di cercare un posto dove comprare una bottiglietta d'acqua e trova un'altra opposizione. "Non abbiamo il Pos" taglia corto la cassiera.

Il dibattito si è scatenato anche nei commenti al video, con chi plaude la denuncia della Capparelli: "Lo avrei fatto anch’io… io pretendo di pagare con la carta. BRAVA!!!" scrive un’utente. "Dovrebbero abbassare le tasse dei POS non credi?…ho un’attività e so cosa vuol dire anche pagare 1€ con il pos …siamo al declino", risponde qualcun altro.