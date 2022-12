New York cerca uno sterminatore di topi. Stipendio: 150 mila dollari Gli avvistamenti dei ratti nella Grande Mela sono aumentati del 71% in un anno. Questo ha spinto il sindaco ex poliziotto, Eric Adams, a mobilitarsi seriamente “perché non c’è niente che odio più dei topi”.

A cura di Biagio Chiariello

"Direttore per la mitigazione dei roditori". È la nuova figura professionale richiesta dall'inizio del mese scorso dall'amministrazione di New York. Nella Grande Mela gli avvistamenti dei ratti sono aumentati del 71%, secondo i dati del dipartimento per la Pulizia urbana, dall'ottobre del 2021. Un problema diventata sempre più importante in periodo di pandemia. Questo ha spinto il sindaco ex poliziotto, Eric Adams, a mobilitarsi – "perché non c'è niente che odio più dei topi", ha scritto a chiare lettere su Twitter – pubblicando un bando per un posto di "Rat Tsar", versione più politically correct di super exterminator. In sintesi, un killer di topi.

Affrontare la popolazione di ratti di New York, dice l'annuncio, richiederebbe qualcuno che sia "altamente motivato e in qualche modo assetato di sangue" e dotato sia di "resistenza che di abilità scenica". La nuova figura avrebbe bisogno di un "atteggiamento spavaldo, furbo umorismo e un'aura generale di cazzutaggine".

“Nonostante la loro strategia di incantamento pubblico e la presenza sfacciata sui social media, i topi non sono nostri amici. Sono nemici che devono essere sconfitti dalle forze unite del nostro governo cittadino. I topi di New York sono famosi per essere astuti, voraci e prolifici, leggendari per le loro capacità di sopravvivenza, ma non governano questa città. Lo facciamo noi e vinceremo la guerra.

Stipendio: 150 mila dollari. Ma si avvisa: non è un lavoro per schizzinosi, il ‘rat Tzar' dovrà "avere le competenze, l’esperienza pluriennale e, soprattutto, la spinta, la determinazione e l’istinto omicida necessari per combattere il vero nemico: l’inesorabile popolazione di ratti di New York City”.

L'ossessione per i topi di Adams è cosa nota: secondo Gothamist, ha menzionato la parola "ratto" o "topi" più di 80 volte durante le conferenze stampa pubbliche da metà ottobre, ha firmato quattro progetti di legge direttamente collegati ai topi che includono la creazione di "zone di mitigazione dei roditori", richiedono che la spazzatura venga messa fuori in orari che limitano l'opportunità per i ratti di banchettare. Allo stesso tempo, le denunce legate alla presenza di topi sono aumentate del 49% nel 2022.

Insomma, New York – che con i suoi 8 milioni di abitanti conta circa 2 milioni di topi – è sul piede di guerra, come ha spiegato in una conferenza stampa il mese scorso un membro del consiglio comunale Shaun Abreu: "Questo non è Ratatouille, i topi non sono nostri amici". E la ricerca per il moderno ‘pifferaio magico' è partita.