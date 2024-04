video suggerito

USA, terremoto di magnitudo 4.8 in New Jersey, trema anche New York Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l’istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato oggi 5 aprile alle 10.20 (ora locale) nello Stato USA del New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs.

Il sisma, della durata di circa 20 secondi, è stato avvertito nitidamente a New York, New Jersey, Massachusetts e Pennsylvania, secondo i primi rapporti. Non è ancora chiaro se si siano verificati danni a cose o persone.

IN AGGIORNAMENTO