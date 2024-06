video suggerito

Nessuno li vede per giorni, coniugi colpiti da legionella fulminante in casa: lui muore, lei grave A Pistoia una terribile tragedia ha colpito una coppia di coniugi toscani e portato alla morte dell'uomo. Alla base del dramma ci sarebbe un'infezione batterica da legionella che avrebbe causato in entrambi una polmonite fulminante.

A cura di Antonio Palma

Foto di repertorio

Per giorni nessuno li aveva visti uscire di casa e così i vicini, preoccupati, avevano allertato i soccorsi. Così a Pistoia è stata scoperta una terribile tragedia che ha colpito una coppia di coniugi toscani e portato alla morte dell’uomo. Alla base del dramma, secondo una prima ipotesi, ci sarebbe un’infezione batterica da legionella che avrebbe causato in entrambi una polmonite fulminante.

A perdere la vita un uomo di 66 anni residente a Casalguidi nel comune di Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia. La scoperta mercoledì scorso, 12 giugno, quando i vicini, preoccupati perché la coppia non stava uscendo di casa da alcuni giorni nonostante la loro auto fosse parcheggiata davanti all'abitazione, hanno chiamato i soccorsi.

All’arrivo dei sanitari sul posto, però, l’uomo era già deceduto e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per lui. Grave invece la moglie che, come riportato oggi dall'edizione locale de Il Tirreno, è stata ricoverata nel reparto di terapia sub intensiva dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Le sue condizioni sarebbero stabili ma comunque gravi.

Sull’origine dell’infezione nessuna certezza per ora. L'Asl Toscana centro ha fatto sapere che sul caso è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Secondo i giornali locali, pare che i due coniugi fossero appena tornati da una vacanza fuori regione e non è escluso che possano aver contratto l’infezione nei giorni precedenti al rientro in Toscana dove infine si è manifestata la malattia.

Tra le ipotesi quella che i due possano aver iniziato ad accusare i primi sintomi non rendendosi conto della gravità e limitandosi a restarsene a casa. La situazione poi potrebbe essersi aggravata in modo repentino impedendo loro persino di contattare un medico, fino alla tragedia. Ipotesi che però al momento resta ancora tutta da accertare.

Cosa è la polmonite da Legionella

La polmonite da Legionella è una grave infezione respiratoria causata dai batteri del tipo Legionella Pneumophila. Si tratta di una grave infezione che colpisce l’apparato respiratorio. Nei casi più gravi l’attacco dei batteri provoca una pericolosa forma di polmonite acuta atipica. Questa forma di polmonite rappresenta il caso più grave della malattia e può portare anche alla morte.