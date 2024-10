video suggerito

Neonato appena partorito trovato morto in casa a Piove di Sacco: mamma 29enne ricoverata La madre del neonato, un 29enne, è stata accompagnata con l'ambulanza all'ospedale di Padova dove è stata ricoverata. Secondo quanto ricostruito finora, a dare l'allarme sarebbe stato un conoscente della donna, che ha allertato il 118.

A cura di Antonio Palma

Un neonato appena partorito è stato rinvenuto morto oggi in un'abitazione a Piove di Sacco, in provincia di Padova. La scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 29 ottobre, quando i soccorsi sanitari del 118 sono intervenuti sul posto a seguito di una chiamata di emergenza. Gli operatori sanitari hanno trovato il bimbo appena nato senza vita e la madre bisognosa di cure. Al momento non sono ancora chiare le circostanze dell’accaduto sul quale stanno indagano i carabinieri dopo essere stati informati dei fatti.

La madre, un 29enne, è stata accompagnata con l'ambulanza all'ospedale di Padova dove è stata ricoverata per le cure mediche del caso e sarà ascoltata dagli inquirenti nelle prossime ore, appena arriverà il via libera dei medici. Secondo quanto ricostruita finora, a dare l’allarme sarebbe stato un conoscente della donna, che davanti alla scena del neonato ha allertato il 118.

All’arrivo sul posto, però, gli operatori del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato. La prima ipotesi è che sia morto annegato subito dopo il parto in casa ma ancora non è chiaro se per un gesto volontario o casuale. I medici hanno avvertito i carabinieri che sono accorsi poco dopo su luogo dell'accaduto e avviato le indagini per ricostruire fati ed eventuali responsabilità. L'episodio si sarebbe consumato al primo piano di uno stabile dove vivono alcune ragazze che lavorano in un locale della zona. Del fatto è stato informato anche il pm di turno della procura di Padova e non si esclude l’infanticidio.