video suggerito

Neonata trovata morta in culla a Lucca, indagata la madre: il sospetto di sostanze nocive nel latte materno La madre della neonata trovata morta nel suo lettino lo scorso venerdì 7 febbraio a Lucca, nel quartiere dell’Arancio, è stata indagata dalla Procura. L’ipotesi di reato per la 21enne è omicidio colposo. Gli inquirenti sospettano che la bimba possa aver assunto sostanze nocive tramite il latte materno o all’interno dell’ambiente domestico. Indagini in corso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Aveva appena un mese di vita la neonata trovata morta nel suo lettino lo scorso venerdì 7 febbraio a Lucca, nel quartiere dell'Arancio, dalla madre 21enne che ora è stata indagata dalla Procura con l'ipotesi di omicidio colposo.

Stando a quanto si apprende, gli inquirenti sospettano che la bimba possa aver assunto qualche sostanza fatale tramite il latte materno. Ieri, martedì 11 febbraio, è stata eseguita l'autopsia sul corpicino della piccola, disposta dal pubblico ministero Vito Bertoni e affidata al professor Marco Di Paolo, medico legale, e al neonatologo Vincenzo Nardini, come riporta La Nazione.

L'esame autoptico, durato circa 3 ore, è stato svolto alla presenza di due consulenti di parte, nominati dai difensori del padre, 31enne lucchese, e della madre della piccola, Eva Casciaro. A quanto si apprende, sulla bambina non sarebbero stati trovati segni riconducibili a cause violente esterne.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Tra le piste prese in esame dagli inquirenti c'è, appunto, quella dell'assunzione accidentale di qualche sostanza nociva presente nel latte materno o all'interno della casa dove è stata trovata morta. La Polizia nei giorni scorsi si è recata nell'abitazione dove la 21enne abita con il compagno per effettuare accertamenti e prelevare materiali.

Un'altra ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella della “Sids“, ovvero la “morte improvvisa in culla". Per confermare o smentire questa pista serviranno i test tossicologici e istologici disposti dalla Procura e quelli già eseguiti volontariamente dai genitori al loro arrivo in ospedale dopo la tragica scoperta.

La bimba era nata lo scorso 2 gennaio all'ospedale San Luca, dove è stata portata anche pochi giorni fa, nella mattinata di venerdì 7 febbraio. Il corpo della neonata, allattata poco prima dalla mamma, era stato trovato privo di vita intorno alle 8 del mattino. A nulla, purtroppo, era servita la corsa in ospedale.