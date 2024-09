video suggerito

Nascosta nel freezer dal figlio che voleva la pensione, Rosanna Pilloni morta per cause naturali Secondo quanto emerso dall'autopsia effettuata a Cagliari, Rosanna Pilloni (78 anni) è morta per cause naturali. Dopo il decesso, il figlio avrebbe nascosto il corpo nel freezer per continuare a intascare la pensione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Rosanna Pilloni

Sarebbe morta per cause naturali Rosanna Pilloni, la 78enne il cui corpo è stato trovato dai carabinieri in un freezer a pozzetto in una casa di Sarroch, nella Città metropolitana di Cagliari. Il cadavere era stato infilato almeno due anni fa nel congelatore dal figlio, Sandro Mallus, un uomo di 54 anni. Secondo gli inquirenti, alla base della decisione vi sarebbe stata la volontà di continuare a intascare i soldi della pensione minima della 78enne.

La pensione minima in questione era l'unico sostentamento economico della famiglia. L'autopsia sul corpo dell'anziana ora recuperato è stata eseguita a Cagliari dal medico legale Roberto Demontis. Gli accertamenti hanno confermato quanto raccontato dal figlio della vittima, che è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato: l'anziana è infatti deceduta per cause naturali e solo in seguito è stata nascosta nel freezer.

Per sapere cosa abbia esattamente provocato la morte e soprattutto per conoscere la data in cui la donna è deceduta, bisognerà attendere il risultato degli esami istologici e tossicologici. Le condizioni di salute dell'anziana, stando a quanto finora reso noto, non erano buone da tempo: la donna assumeva infatti alcuni farmaci e a Sarroch era noto a tutti. I sospetti sulla sua improvvisa e prolungata scomparsa hanno poi portato alla soffiata che ha consentito ai carabinieri di ritrovare il corpo senza vita 78enne.

I dubbi in merito al suo stato di salute erano sorti proprio perché i suoi concittadini non l'avevano più vista recarsi in farmacia per acquistare i medicinali. La vittima non era più stata vista neppure alla messa della domenica, appuntamento che solitamente l'anziana non saltava mai. Per questo motivo, dopo aver osservato gli spostamenti "sospetti" del figlio di Pilloni, alcuni residenti hanno segnalato le strane coincidenze alle forze dell'ordine che hanno poi effettuato la scoperta.