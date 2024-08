“Figlio che adoravi ti ha messo in freezer”, il dolore dell’altro figlio della donna trovata morta a Sarroch

video suggerito

A cura di Antonio Palma

“Il figlio che adoravi ti ha chiuso in un congelatore. Se lo avessi saputo lo avrei ammazzato con le mie mani” è il messaggio di dolore e rabbia di Andrea Mallus, il figlio della 78enne Rosanna Pilloni, la donna trovata cadavere dai Carabinieri nella sua casa di Sarroch, nel Cagliaritano, dove era stata messa all’interno di un congelatore a pozzetto.

Secondo gli inquirenti, a mettere la pensionata nel freezer sarebbe stato l’altro figlio 54enne, Sandro Mallus, che è stato denunciato a piede libero ed ora è indagato per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. L’ipotesi è che l’uomo, alla morte della madre, abbia messo il cadavere nel freezer per poter continuare a incassare la sua pensione, un assegno minimo col quale sopravvivevano.

A portare i militari dell'Arma sul posto per una perquisizione è stata una segnalazione che indicava la scomparsa della donna da mesi. L’irruzione delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta del corpo della pensionata, che quasi certamente è morta per cause naturali. Si ipotizza che fosse nel congelatore da oltre un anno ma sarà l’autopsia a chiarire cause e tempi del decesso.

“Cara mamma ne hai passate tante per causa nostra, figli con problemi di sostanze no sono facili. “Io nel mio piccolo ho lottato per essere dove sono, tuo figlio maggiore che tutti adoravano ti ha chiuso in un congelatore. Se lo avessi saputo prima lo avrei ammazzato con le mie mani. Riposa in pace mamma e veglia su di me da lassù. Lo so che lo farai e che sei orgogliosa di me” ha scritto ora l’altro figlio che da anni si è trasferito all’estero e che non aveva più rapporti con il fratello Sandro e neanche con sua madre, pare impediti proprio dal fratello maggiore.

Intanto Sandro Murtas avrebbe confessato agli inquirenti di aver nascosto il corpo senza vita della madre nel congelatore ai tempi del Covid, ma non ricorda di preciso quando. Anche l'altro figlio ha spiegato che vicini e altri parenti gli hanno riferito a che già dal 2021 nessuno aveva contatti con lei. A chi cercava la donna, pare che il figlio rispondesse che la mamma non usciva oppure che viveva dai preti a Carbonia per giustificare la sua assenza.