video suggerito

Nasconde il cadavere della madre nel congelatore per continuare a ricevere la pensione: denunciato Macabra scoperta dei Carabinieri a Sarroch, nel Cagliaritano, dove all’interno di un congelatore è stato ritrovato il corpo di un’anziana di 78 anni. A occultare il cadavere della signora è stato il figlio 54enne, molto probabilmente per continuare a ricevere la pensione. È stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Macabra scoperta dei Carabinieri a Sarroch, in provincia di Cagliari, dove all'interno di un congelatore a pozzetto è stato ritrovato il corpo di un'anziana di 78 anni.

A occultare il cadavere della signora, ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio, è stato il figlio 54enne ed è probabile che lo abbia fatto per continuare a percepire la pensione della madre. La vittima di chiamava Rosanna Pilloni, come riporta l'Unione Sarda.

Subito dopo il ritrovamento l'uomo, il 54enne Sandro Mallus, è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere.

Leggi anche Rimborso 730 nella pensione a settembre 2024, come controllare chi lo riceverà

I militari dell'Arma dei Carabinieri si sono presentati nell'abitazione dell'indagato per perquisirla dopo una segnalazione, ma non è stato riferito da chi questa sia arrivata.

Il corpo della pensionata, che quasi certamente è morta per cause naturali, è stato trovato in un congelatore a pozzetto situato al pianterreno dell'abitazione in cui l'uomo vive. Secondo i primi accertamenti effettuati, era lì da circa due anni, forse dal periodo del Covid.

La salma è stata immediatamente posta sotto sequestro e verrà sottoposta ad autopsia all’ospedale Brotzu di Cagliari che sarà utile per stabilire il periodo esatto della morte e anche le cause del decesso. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti per fare piena luce sulle circostanze legate alla terribile vicenda.

Il caso odierno ricorda quello del 55enne Angelo Bellanova. Reo confesso, anche lui aveva nascosto il corpo della madre 82enne, deceduta per cause naturali, in un congelatore. Secondo l'accusa, per continuare a ricevere dall'Inps il denaro che spettava alla donna.

Il cadavere della signora, Maria Prudenza Bellanova, era stato ritrovato il 22 novembre 2022 dai carabinieri di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nel congelatore a pozzetto del deposito accanto alla villetta in cui la donna viveva con il figlio.

L'11 giugno scorso l'uomo è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione. Il gup del tribunale di Brindisi ha disposto anche la confisca di quasi 10mila euro equivalenti alla provvisionale in favore dell' Inps.