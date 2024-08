video suggerito

"Non avevo soldi, ero disperato": parla l'uomo che ha tenuto nel freezer il corpo della madre morta Parla Sandro Mallus, il figlio di Rosanna Pilloni, trovata cadavere all'interno di un congelatore a pozzetto dai carabinieri di Sarroch: "Mia madre è morta per cause naturali, non le avrei mai fatto del male: quando ho scoperto il suo corpo senza vita ero disperato".

A cura di Ida Artiaco

"Non mi do pace per quello che ho fatto. Ho sbagliato e pagherò per quello che ho fatto, ma non sono un assassino". A parlare è Sandro Mallus, 54 anni, che per la prima ha parlato di quello che è successo nella casa di via Piemonte a Sarroch, in Sardegna, che condivideva con la madre, la 78enne Rosanna Pilloni, trovata cadavere all’interno di un congelatore a pozzetto dai carabinieri. Secondo le prime analisi, pare che il corpo della donna sia stato conservato nel freezer per almeno 18 mesi.

"Mia madre è morta per cause naturali, non le avrei mai fatto del male: quando ho scoperto il suo corpo senza vita ero disperato, non avevo i soldi per il funerale e allora l’ho chiusa lì dentro", ha spiegato l'uomo, come riporta oggi l'Unione sarda. In realtà, pare che l'obiettivo dell'uomo fosse quello di incassare i 500 euro di pensione ogni mese e impossessarsi dei risparmi in banca.

Intanto, lunedì prossimo verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima, che potrà aiutare a capire se si è trattato effettivamente di un decesso naturale o se ci sia dell'altro e anche a individuare quando la donna, malata da tempo, è morta precisamente. Ieri sulla vicenda si era espresso anche l'altro figlio di Rosanna.

"Il figlio che adoravi ti ha chiuso in un congelatore. Se lo avessi saputo lo avrei ammazzato con le mie mani", si legge nel messaggio firmato da Andrea Mallus, che da anni vive in Irlanda. "Per quella cifra (la pensione della donna era pari a circa 500 euro al mese, ndr) che si fa in una settimana di lavoro, molto meglio andare a lavorare. Non posso tollerare che sia arrivato a compiere un fatto simile. Con lui avevo interrotto i rapporti da tempo e avevo saputo che aveva detto a mio padre, che da sette anni vive da un’altra parte in seguito alla separazione ma che resta il proprietario della casa, che per quanto gli riguardava potevo scordarmi di rientrare in quella casa", ha aggiunto.

Si ricordi che a portare i militari dell'Arma in casa della 78enne per una perquisizione è stata una segnalazione che indicava la scomparsa della donna da mesi. L’irruzione delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta del corpo della pensionata, che quasi certamente è morta per cause naturali.