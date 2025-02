Nascondeva 19 capsule di cocaina sotto il parrucchino: scoperto e arrestato mentre tenta di salire su un aereo Un uomo è stato arrestato mentre cercava di imbarcarsi su un volo in partenza da Cartagena, in Colombia, e diretto ad Amsterdam nascondendo 19 capsule di cocaina sotto il parrucchino. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

Ha provato a imbarcarsi su un volo in partenza da Cartagena, in Colombia, e diretto ad Amsterdam nascondendo della droga. Dove? Sotto il parrucchino. I poliziotti lo hanno sorpreso in tempo e, dopo un'accurata rimozione dei finti capelli, sono state trovate 19 capsule di cocaina nascoste sotto la parrucca.

I fatti sono accaduti la scorsa settimana. La polizia colombiana ha diffuso il video in cui scopre cosa c'era nascosto tra i cappelli: gli agenti hanno accuratamente estratto una a una le capsule trovate ben incollate sotto il parrucchino. Così hanno impedito che venissero vendute oltre 400 dosi di cocaina, del valore di più di 10.000 euro sul mercato internazionale. L'uomo è finito ora sotto indagine e verranno fatti su di lui tutti gli accertamenti del caso. Certo è che il piano non è servito a nascondere la droga e a portarla in Europa.

I giorni scorsi un caso simile è successo in Sicilia. Qui in manette è finito un 39enne di Catania: era stato fermato a bordo di un'auto con una donna di 40 anni. L'auto aveva insospettito i carabinieri perché nei giorni precedenti trasportava quattro pregiudicati. Quando il 39enne è stato fermato i militari lo hanno trovato subito in possesso di una busta con 17 involucri di marijuana per un totale di circa 75 grammi e 260 euro. Anche la donna nella sua borsa nascondeva una dose di crack. L'uomo mentre stava per essere trasportato in caserma avrebbe urtato accidentalmente con la testa il montante dell’auto. Così facendo avrebbe spostato il suo parrucchino dove sotto nascondeva nove dosi di cocaina pronte per la vendita. Tutta la droga è stata anche in questo caso sequestrata.