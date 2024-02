Muro crolla improvvisamente davanti scuola e finisce nel parcheggio, paura a Genova Il cedimento improvviso è avvenuto nelle prime ore della mattinata di lunedì in via Amarena. A crollare è stato il muraglione che costeggia la scala esterna in cemento di una scuola media, usata internamente al cortile per raggiungere il parcheggio sottostante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura e tragedia sfiorata oggi a Genova dove un muraglione è improvvisamente crollato davanti a una scuola paritaria di San Fruttuoso, precipitando sul parcheggio sottostante dove ha fatto danni a cose ma fortunatamente non alle persone. Il cedimento improvviso è avvenuto nelle prime ore della mattinata di lunedì in via Amarena quando sul posto fortunatamente non vi erano persone o studenti.

A causare il crollo probabilmente la forte pioggia che si è abbattuta in queste ore su Genova e la Liguria dove oggi è allerta meteo gialla per piogge intense e temporali. Nella stessa mattinata, infatti, si sono registrati anche altri danni in città dovuti a smottamenti in altre zone del capoluogo ligure.

A crollare è stato il muraglione che costeggia la scala esterna in cemento della scuola media paritaria Contubernio d'Albertis. La scala non è usata normalmente dagli studenti durante la giornata ma se il crollo fosse avvenuto durante l’orario di ingresso, le conseguenze potevano essere ben più gravi.

La scala infatti è usata internamente al cortile della scuola per raggiungere il parcheggio sottostante. I detriti di cemento, pietra e ferro hanno completamente sommerso e gravemente danneggiato una vettura, che era ferma sotto il muro, e parzialmente danneggiato un’altra auto parcheggiata vicino.

A seguito dell'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova che hanno transennato l’area per le opportune verifiche e la successiva rimozione dei detriti. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Il preside dell’Istituto ha assicurato però che l’incidente non ha avuto conseguenze sulle attività scolastiche odierne. Le lezioni non sono state interrotte e sono proseguite regolarmente.

L’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico a causa di piogge diffuse prosegue a Genova fino alla e 15 della giornata di oggi, lunedì 26 febbraio.