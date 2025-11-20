Muore schiacciato tra cancello e auto nel Cosentino: avrebbe avuto un infarto vedendo la sua macchina muoversi

Un uomo morto schiacciato tra cancello e auto nel Cosentino. La tragedia è avvenuta Fagnano Castello centro del Cosentino: la vittima è il 68enne Vincenzo Barone, era molto conosciuto in zona. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cancello di casa e dalla sua auto. Aveva parcheggiato la macchina in discesa e si sarebbe mossa. Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: inutili tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Spetterà ora agli investigatori ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica dell'accaduto.

Tra le prime ipotesi dell'accaduto quella che il decesso potrebbe essere collegato a un malore dell'uomo: il 68enne avrebbe potuto avere un infarto vedendo la sua macchina muoversi. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Un caso simile è successo lo scorso 15 ottobre. Un 52enne è morto a causa di un incidente che si è verificato a Cremosano, in provincia di Cremona. L'uomo, dopo essere sceso dal mezzo per far passeggiare i suoi cani, è rimasto schiacciato tra la portiera del suo furgone e un palo dell'illuminazione. Anche in questo caso purtroppo tutti i soccorsi sono stati inutili. Secondo la dinamica dell'accaduto, dopo essere sceso si è accorto che nel mezzo non era stato inserito il freno a mano. Il furgone in folle quindi, continuava ad avanzare. L'uomo avrebbe tentato di salire per fermarlo, ma la portiera, rimasta aperta, avrebbe urtato contro il palo della luce e il cremasco sarebbe rimasto schiacciato sul montante del furgone.