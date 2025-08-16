Muore schiacciato da una piattaforma mobile nel suo giardino di casa: la tragedia a Isola Vicentina

Nella mattinata di oggi sabato 16 agosto un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da una piattaforma mobile mentre stava lavorando nel suo giardino di casa a Isola Vicentina, in provincia di Vicenza. Stando alle prime informazioni, la piattaforma mobile si sarebbe ribaltata schiacciandolo proprio mentre stava facendo dei lavori di giardinaggio con il genero: stavano sistemare gli alberi attorno a un casotto di caccia, in un terreno privato nei boschi della frazione di Torreselle.

Purtroppo quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto nulla è stato necessario per salvargli la vita: sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco. Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Dalle prime verifiche la piattaforma noleggiata per i lavori era dotata di un braccio telescopico. Improvvisamente sarebbe ceduta da un lato a causa del crollo del terreno. La vittima è il 67enne Renato Chilese: sarebbe subito caduto a terra e schiacciato dalla piattaforma.