video suggerito

Muore in strada a Jesi: aveva 29 anni, l’allarme dato dei passanti. Disposta l’autopsia Tragedia nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio, a Jesi, in zona Campo Boario. Un ragazzo, senza fissa dimora, è morto in strada. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi a Jesi (Ancona), nella zona di Campo Boario, dove un giovane senza fissa dimora ha perso la vita improvvisamente, verosimilmente a causa di un malore. Il 29enne, italiano ma di origini romene, è stato trovato privo di sensi a terra da alcuni passanti che non hanno esitato a chiamare i soccorsi.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18:00, e sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori del 118, con l'intervento della Croce Verde, dell'automedica, dei carabinieri e della polizia locale. I medici hanno iniziato le operazioni di rianimazione immediatamente, cercando di stabilizzare il giovane, ma nonostante i lunghi tentativi che sono proseguiti per oltre 40 minuti, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il cuore del giovane non ha ripreso a battere e il decesso è stato dichiarato poco dopo.

Sul corpo del giovane, che non presentava segni evidenti di violenza, non sono stati riscontrati traumi o ferite che potessero far presupporre un'aggressione. Le prime ipotesi avanzate dai medici e dalle forze dell'ordine suggeriscono che il decesso possa essere stato causato da un malore improvviso, ma non si esclude nessuna causa, in attesa di ulteriori indagini. Il magistrato di turno, giunto sul posto per supervisionare la situazione, ha disposto che venga eseguita l'autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso.

La vittima, che in passato aveva avuto come ultima residenza L’Aquila, era seguito dalla Caritas e anche negli ultimi tempi aveva trovato ospitalità presso la Casa delle Genti, non poco distante proprio dal Campo Boario.