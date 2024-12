video suggerito

Muore dopo 17 mesi di agonia: una cassetta di frutta sfondò il parabrezza dell’auto durante una grandinata Sergio Malin, 59 anni, era rimasto gravemente ferito nel luglio del 2023: si trovava in auto nel Ferrarese quando, durante una grandinata, una cassetta di frutta caduta da un camion sfondò il parabrezza e lo colpì alla testa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ucciso da una cassetta di frutta caduta da un camion sopra il parabrezza della sua auto. Non ce l’ha fatta Sergio Malin, 59 anni, vittima di un terribile incidente nel luglio dello scorso anno.

Martedì scorso l’uomo è morto dopo 17 mesi di agonia. Sergio Malin era originario di Villanova del Ghebbo, un comune nella provincia di Rovigo: l’incidente avvenne nel luglio 2023 durante una giornata di forte maltempo che devastò il Ferrarese e anche parte del Veneto.

Quel giorno – ricostruiscono le cronache locali – Malin si trovava con la famiglia a Cocomaro per una visita ai genitori della moglie: a causa del forte maltempo aveva anche deciso di fermarsi lungo il tragitto con l’auto, proprio per non correre pericoli durante la grandinata, ma una cassetta di angurie, trasportata da un camion, venne scagliata dal forte vento contro il parabrezza della sua auto.

La cassetta, distrutto il vetro della macchina, colpì il 59enne alla testa. Con lui in auto c’erano anche la moglie e la figlia, fortunatamente rimaste illese. Gravissime invece per lui le ferite riportate, tanto che da allora non si era più ripreso e dopo mesi in ospedale, nonostante gli sforzi dei medici, martedì scorso il suo cuore ha smesso di battere.

Tanti i messaggi di cordoglio affidati anche ai social per la scomparsa del 59enne, descritto come un uomo stimato nel suo paese: oggi si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Cocomaro di Focomorto.