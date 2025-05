video suggerito

Muore a 34 anni mentre guarda la partita con gli amici: madre presenta denuncia, s’indaga per omicidio colposo Milan Vujkovic, 34 anni, si è sentito male ed è morto il 6 novembre 2024 mentre guardava una partita a casa di amici, a Bellaria (Rimini). La madre del giovane ha deciso di presentare denuncia per fare chiarezza sull’accaduto. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

1.111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milan Vujkovic, 34 anni.

Milan Vujkovic, 34 anni, si è sentito male ed è morto il 6 novembre 2024 mentre guardava una partita di Champions League tra Real Madrid e Milan a casa di amici, a Bellaria, in provincia di Rimini.

In quell'occasione i sanitari, contattati da uno degli amici, erano giunti sul posto con rapidità e avevano tentato di tutto per rianimare Milan, ma per il 34enne non c'era stato nulla da fare. La madre del giovane, marinaio di salvataggio di origini croate ma da tanti anni viveva in Romagna, ha deciso di presentare denuncia attraverso il suo legale, l'avvocato Davide Grassi, per fare chiarezza sull'accaduto.

Per questo la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine e disposto accertamenti: l'ipotesi è omicidio colposo. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, pare che il 34enne si fosse sentito male già qualche giorno prima di morire. Era andato in pronto soccorso per dolori al petto e aveva avuto una diagnosi cardiaca con una lieve ipertrofia del ventricolo sinistro.

Pochi giorni dopo, il 4 novembre, Milan sarebbe stato costretto di nuovo a chiamare il 118 perché avrebbe avuto lo stesso problema e accusato lo stesso malessere. I sanitari, che erano arrivati a casa sua in ambulanza, dopo averlo visitato gli avrebbero detto che il ricovero non era necessario e l'avrebbero rassicurato sulle sue condizioni.

Anche il medico di base a cui il 34enne si sarebbe rivolto successivamente, sempre secondo quanto ha denunciato la mamma del 34enne, non avrebbe valutato come grave la situazione, limitandosi a prescrivergli una crema per alcune macchie comparse sul petto. Due giorni dopo il giovane è deceduto.

"La madre di Milan – ha detto l'avvocato, Davide Grassi, al quotidiano – è convinta che i medici abbiano preso sottogamba le sue condizioni, e che ci possano essere state delle negligenze".