Muore a 16 anni in un incidente in scooter a Molfetta: il padre era una vittima della strage della Truck Center Un ragazzo di 16 anni è morto in un grave incidente con lo scooter a Molfetta: la vittima è Davide Farinola, era figlio di Luigi Farinola, una delle cinque vittime della strage della Truck Center.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio.

Gravissimo incidente a Molfetta nella sera di ieri 31 gennaio. La vittima è il 16enne Davide Farinola, era figlio di Luigi Farinola, una delle cinque vittime della strage della Truck Center.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, il 16enne si trovava intorno alle 21 in via Terlizzi nei pressi del sottopasso del "Vico" ed era a bordo del suo scooter insieme a un coetaneo quando si è scontrato contro un'auto guidata da un 19enne. I due 16enni sono caduti violentemente a terra. Subito è stato lanciato l'allarme ai soccorsi che sono corsi sul posto in codice rosso. Purtroppo per Davide Farinola non c'è stato nulla da fare, inutili i tentativi dei medici per salvargli la vita. Resta invece ricoverato al Policlinico di Bari e in gravi condizioni l'altro 16enne che era con lui sullo scooter.

In tanto ora ricordano Davide: suo padre Luigi Farinola, una delle cinque vittime della strage della Truck Center, avvenuto il 3 marzo 2008 nella zona industriale di Molfetta. Allora Davide era appena nato. Il sindaco Tommaso Minervini della città parla della morte dl ragazzo: "Al di là della dinamica, delle responsabilità dei singoli resta l’amarezza e lo sgomento e la consapevolezza che tutto, con un po’ più di attenzione si sarebbe potuto evitare. Sono vicino ai familiari e agli amici del ragazzo che ha perso la vita ma anche a tutti gli altri protagonisti di una tragedia che sicuramente lascerà un segno nei loro cuori e nella loro mente".