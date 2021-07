Multe alle compagnie aeree che chiedono costi extra per scelta del posto a tutori di minori e disabili Multe dai 10mila ai 50mila euro per le compagnie aeree che chiedono un prezzo extra per la scelta del posto accanto a minori e disabili. Secondo l’Ente per l’aviazione civile Enac, bambini e disabili devono poter viaggiare accanto ai loro tutori. In alternativa, laddove non sia possibile, nella stessa fila di posti o a una sola fila di distanza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sugli aerei i minori e i disabili dovranno poter viaggiare vicino ai genitori e accompagnatori senza ulteriori costi aggiuntivi. Lo specifica l'Enac, Ente per l'aviazione civile, che si schiera contro la pratica attuata da alcune compagnie low cost con un provvedimento d'urgenza che prevede pesanti sanzioni che vanno dai 10mila ai 50mila euro contro chi viola le disposizioni. La decisione dell'Ente è arrivata al termine di un'istruttoria atta a verificare l'ammissibilità delle procedure attuate sistematicamente dalle compagnie low cost che chiedono ai passeggeri l'aggiunta di una tariffa a volte superiore al costo del biglietto stesso per poter selezionare il proprio posto a sedere, anche in caso di minori al seguito o disabili bisognosi di assistenza.

"Dividere le famiglie e i disabili dai loro accompagnatori, facendo anche pagare un sovrapprezzo per evitare che questo accada, non è un'azione che va nella direzione giusta" ha specificato su Twitter Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac. Alla base del provvedimento atto a contrastare l'usanza c'è il principio per cui tutte le compagnie che operano in Italia hanno l'obbligo di adattare i propri sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti ai bisogni dei passeggeri, garantendo il diritto a tutela di ogni singolo acquirente. La norma è pensata in difesa dei minori dai 2 ai 12 anni e dei passeggeri disabili che devono poter viaggiare accanto a un genitore o un accompagnatore per volare in sicurezza. Qualora non fosse possibile garantire posti vicini, bambini e disabili devono poter sedere nella stessa fila dei tutori che li accompagnano o a non più di una fila di sedili di distanza. In caso contrario, le compagnie dovranno pagare delle sanzioni e versare il rimborso delle somme pagate a titolo di sovrapprezzo.