Mozzarella senza lattosio richiamata per errore di confezionamento: contiene lattosio Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo della Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini senza lattosio.

A cura di Biagio Chiariello

C'è un nuovo richiamo alimentare sul sito del Ministero della Salute. È quello relativo ad alcuni lotti di mozzarella senza lattosio Vivibene Selex in quanto l’azienda Brimi ha comunicato di “avere prodotto e venduto mozzarella con lattosio, erroneamente confezionata in confezioni riportanti la dicitura ‘senza lattosio’’’. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 41 5, mentre il nome del produttore è Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop., con sede dello stabilimento in via Brennero 2 a Varna (BZ).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

94 e 95: quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 maggio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 125 grammi

96 e 97: quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 maggio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 125 grammi

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare la mozzarella con le scadenze e i numeri di lotto segnalati e restituirla al punto vendita d’acquisto.

Non si tratta della prima allerta alimentare legata alla possibile presenza di un allergene. A gennaio avevamo scritto del richiamo di due lotti di riso Carnaroli con i marchi Coop, Per Te e Selex per la possibile presenza di soia non dichiarato in etichetta e di un lotto del Cous Cous 4 cereali biologico di Nuova Terra; precedentemente c'è poi stato il richiamo di un formato di pasta di mais e grano saraceno, quattro formati di pasta di riso integrale e un formato di pasta di riso integrale e canapa venduti a marchio Bio in, e di quello relativo alla pasta integrale a marchio Consilia che viene prodotta dal Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.