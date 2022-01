Allerta alimentare per il riso: richiamo precauzionale per Coop, Per Te e Selex. Rischio allergeni Il riso Carnaroli richiamato per possibile presenza di soia è stato prodotto dall’azienda Grandi Riso Spa nello stabilimento di Pontelangorino, frazione di Codigoro, in provincia di Ferrara.

Sul sito del Ministero della Salute è apparsa una nuova allerta alimentare. È relativa al richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti di riso Carnaroli con i marchi Coop, Per Te e Selex. Il motivo è la possibile presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. I prodotti interessati sono venduti in confezioni sottovuoto da 1 kg con i termini minimi di conservazione (Tmc) 13/11/2022 (marchio Coop) e 17/11/2022 (marchi Per Te e Selex), corrispondenti ai lotti di produzione.

Il riso Carnaroli richiamato è stato prodotto dall’azienda Grandi Riso Spa nello stabilimento di via Fronte I° Tronco 20 a Pontelangorino, frazione di Codigoro, in provincia di Ferrara. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione in busta 1 kg. Il richiamo interessa i punti vendita in Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Marche e Veneto

L'invito ai i consumatori allergici alla soia è chiaramente quello di non utilizzare il riso relativo ai due lotti richiamati nel caso li avessero già acquistati e fossero presenti in casa. Il consiglio è quello di riportarli presso il punto vendita di acquisto per chiedere il rimborso.

Non si tratta della prima allerta alimentare legata alla possibile presenza di un allergene. Solo ieri abbiamo scritto del richiamo di lotto del Cous Cous 4 cereali biologico di Nuova Terra; nell'ultimo periodo c'è poi stato il richiamo di un formato di pasta di mais e grano saraceno, quattro formati di pasta di riso integrale e un formato di pasta di riso integrale e canapa venduti a marchio Bio in, e di quello relativo alla pasta integrale a marchio Consilia che viene prodotta dal Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.