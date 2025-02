video suggerito

Morto il figlio 14enne del cuoco Andrea Minguzzi: chi sono gli arrestati e cosa è successo a Istanbul Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne pugnalato cinque volte ai reni e ai polmoni mentre si trovava al mercato di Kadikoy a Istambul, è morto dopo giorni in ospedale: la polizia ha arrestato un 15enne e un 16enne.

A cura di Giorgia Venturini

A sinistra, lo chef italiano Andrea Minguzzi; a sinistra insieme al figlio.

Si indaga per capire cosa sia successo nel dettaglio al 14enne Mattia Ahmet Minguzzi morto dopo essere stato pugnalato cinque volte ai reni e ai polmoni. Il giovane, figlio del famoso chef dell’ambasciata francese a Istanbul, è stato colpito mentre si trovava al mercato di Kadikoy, nella capitale turca, dove era in compagnia di alcuni amici per comprare una felpa e della nuova attrezzatura da skateboard. Qui – stando a una prima ricostruzione dei fatti – sarebbe avvenuto uno scambio di battute con il suo aggressore.

Subito la corsa in ospedale con la massima urgenza, ma purtroppo il 14enne non si è mai ripreso. Venerdì scorso i medici ne hanno dichiarato la morte celebrale, ieri invece il decesso. A Misano, paese di origine dello chef Andrea Minguzzi, non si danno pace, tanti sono i messaggi che compaiono sui social: "Non è possibile morire in quel modo, per un litigio: com’è possibile che dei ragazzini abbiano fatto una cosa del genere ad un loro coetaneo?". E ancora: "Non c’è limite alla cattiveria. Uno studente di 14 anni, la cui vita è stata stroncata per una parola. Non ci sono spiegazioni". Infine: "È un’assurdità: Mattia non meritava quella fine".

La tragedia è avvenuta lo scorso 24 gennaio. La polizia subito dopo ha arrestato i due aggressori, ovvero due adolescenti di 15 e 16 anni. Tra Mattia e il suo aggressore ci sarebbe stato uno scambio di battute e un primo tentativo di violenza da parte del 15enne che però era stato allontanato dai commercianti. L'aggressore, pochi secondi dopo, era tornato indietro e si era avvicinato a Mattia colpendolo più volte con un coltello. La prima persona a intervenire in suo aiuto era stata una dottoressa che si trovava lì per caso: gli ha praticato il massaggio cardiaco nell'attesa dell'arrivo dei medici in ambulanza. Poi la corsa in ospedale. Purtroppo però ieri 9 febbraio è stato dichiarato il decesso.