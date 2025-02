video suggerito

È morto il figlio 14enne del cuoco Andrea Minguzzi: era stato accoltellato in un mercato di Istanbul È morto il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi. Mattia Ahmet Minguzzi era stato accoltellato da altri due adolescenti in un mercato di Kadikoy.

A cura di Gabriella Mazzeo

A sinistra, lo chef italiano Andrea Minguzzi; a sinistra insieme al figlio.

È morto Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Akincilar. L'adolescente era stato accoltellato a Istanbul mente si trovava in un mercato di strada. Il giovane era stato ricoverato in terapia intensiva il 24 gennaio.

A riportarlo sono i media locali. Il ragazzo era stato colpito con cinque coltellate, come documentato in un video, da un altro adolescente mentre si trovava in un mercato di Kadikoy, quartiere sulla sponda anatolica della città sul Bosforo.

Il 14enne era caduto a terra ed era stato colpito con un calcio da un altro 16enne. I due assalitori sono ora stati arrestati.

Secondo il principale quotidiano turco, Hurriyet.com, è stata registrata la morte cerebrale del 14enne dopo un ricovero durato più di 10 giorni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco, che per primo ha dato la notizia, l'adolescente si trovava al mercato con alcuni amici per acquistare una dell'attrezzatura da pattinaggio. Il giovane era stato colpito con cinque fendenti che hanno raggiunto polmoni, reni e cuore.

Stando alle prime ricostruzioni, gli autori dell'aggressione sarebbero due ragazzi con i quali Mattia aveva avuto una discussione poco prima. Dopo averlo accoltellato, i due lo avevano picchiato mentre era a terra coperto di sangue.

Sul posto sono poi intervenuti diversi poliziotti e successivamente i medici che hanno fornito i primi soccorsi al ragazzo. Prima della morte cerebrale, l'adolescente è rimasto ricoverato per 14 giorni. Secondo quanto reso noto, i due aggressori erano già noti alla giustizia locale.