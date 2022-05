Morto il conte Manfredi della Gherardesca, si è spento nel sonno all’età di 60 anni Si è spento a 60 anni l’illustre esponente di una delle più note famiglie nobiliari toscane e noto collezionista d’arte.

A cura di Andrea Parrella

È morto il conte Manfredi della Gherardesca, illustre esponente di una delle più note famiglie nobiliari toscane e noto collezionista d'arte. L'uomo si è spento nel sonno nel castello di famiglia, a Castagneto Carducci, per arresto cardiaco. Della Gherardesca aveva 60 anni e ne avrebbe compiuti 61 il prossimo 5 agosto.

Fratello minore di Sibilla e Gaddo della Gherardesca, era rientrato nella località dove viveva dopo un viaggio all’estero. L'uomo è andato a dormire nella sua camera del castello e non si è più svegliato, nonostante i tentativi svariati di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Di recente la famiglia era stata colpita da un altro grave lutto con la morte del figlio di sua sorella, Sibilla della Gherardesca, durante una battuta di caccia.

Sposato con la principessa Dora Lowenstein, Manfredi della Gherardesca lascia due figli, Aleotto e Margherita. Grazie alla sua attività di collezionista e mercante d'arte, Manfredi della Gherardesca era conosciuto in tutto il mondo e anche vicino a personaggi del mondo dello spettacolo molto noti. Ad esempio aveva un ottimo rapporto con Mick Jagger – la moglie infatti era figlia dell’ex manager della rockstar – che aveva più volte ospitato nella dimora di famiglia in Italia anche per la vicinanza dei compleanni dei due. L'uomo viveva stabilmente a Londra, attualmente aveva il ruolo di managing director presso MDG Fine Arts and Interiors, tuttavia tornava spesso in Italia per trascorrere tempo con la sua famiglia.

A commentare la notizia in queste ore è stato il fratello, Gaddo della Gherardesca: “Una perdita inaccettabile, era un fratello buono e molto capace. Ha fatto grandi cose e il mondo lo sa. Ci siamo ritrovati un po’ tardi purtroppo, eravamo tutti e due impegnati altrove. Sempre fuori. Adesso potevamo viverci di più invece ci ha lasciato “.