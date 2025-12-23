Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon: era ricoverato da una settimana in gravi condizioni

È morto il bimbo di 4 anni caduto nella piscina comunale di Curon. Lunedì scorso è stato notato mentre si trovava già sul fondo. Resta da chiarire la dinamica della tragedia.

È morto il bimbo di 4 anni scivolato nella piscina di Curon lunedì scorso

Il bimbo di 4 anni che lunedì 15 dicembre è scivolato nella piscina di Curon, a Bolzano, è morto. Il bimbo era arrivato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano con l'elisoccorso dell'elicottero Pelikan 3.

Cosa è successo al bimbo annegato nella piscina di Curon

Secondo le ricostruzioni il bimbo si trovava già stesso sul fondo dell'impianto Curunes, inaugurato solo poche settimane prima della tragedia, quando è stato notato dagli altri frequentatori della piscina. Immediati i soccorsi e i tentativi di rianimazione, ma era parso subito chiaro che il piccolo si trovava in pericolo di vita. Oggi, il quotidiano Dolomiten conferma la notizia del decesso.

Il Consiglio comunale di Curon ha appreso la tragica notizia ieri sera durante una seduta e ha ricordato il piccolo con un minuto di silenzio.

Leggi anche Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo

La dinamica che ha portato alla morte del bimbo resta però ancora da chiarire. Resta infatti da chiarire cosa sia accaduto negli istanti precedenti al drammatico episodio.

Due bimbi morti in poche settimane in Val Venosta

Si tratta del secondo grave lutto che nel giro di poche settimane ha colpito la Val Venosta dopo quello verificatosi venerdì pomeriggio a Laudes, dove due bimbi di 10 e 11 anni si sono arrampicati su un sentiero roccioso e il più piccolo è precipitato perdendo la vita. Il secondo invece è stato salvato in elicottero, ancora una volta il Pelikan 3. Oggi si svolgeranno a Laudes, frazione di Malles Venosta, i funerali della piccola vittima.