Morto il biker influencer Andreas Tonelli, caduto con la bici per 200 metri in Val Gardena

Andreas Tonelli, molto seguito sui social proprio per le sue imprese in quota sulla due ruote, è caduto con la sua bici per oltre 200 metri nella zona di Vallelunga, in Trentino Alto Adige. I soccorsi hanno trovato il suo corpo senza vita in un canalone dopo ore di ricerche.

Tragedia in quota in Val Gardena dove, a seguito di una terribile caduta, è morto l'influencer e Biker Andreas Tonelli. Il 48enne, molto seguito sui social proprio per le sue imprese in quota sulla due ruote, è caduto con la sua bici per oltre 200 metri nella zona di Vallelunga, in Trentino Alto Adige.

Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, martedì 15 luglio, mentre Tonelli era impegnato in una delle sue solite attività sulla montagna con la sua fedelissima mountain bike. Al momento dell'incidente era da solo, a lanciare l'allarme sono stati familiari non vedendolo rientrare dopo l'escursione annunciata.

I parenti hanno avvertito i servizi di emergenza intorno alle 21 di ieri, facendo attivare la macchina dei soccorsi. Per cercarlo si sono mobilitati gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, coadiuvati dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites.

Purtroppo le ricerche di Antonelli si sono concluse nel peggiore dei modi col ritrovamento del corpo senza vita del 48enne durante la notte scorsa. I soccorritori hanno proseguito le ricerche per ore fino ad avvistare il corpo all'interno di un canalone verso l'una di notte di oggi 16 luglio. Per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare e i soccorsi hanno solo potuto accertarne il decesso.

Andreas Tonelli, il cui corpo è stato recuperato questa mattina, aveva un largo seguito sui social con oltre 120mila follower che amavano i suoi racconti e i video delle sue imprese in montagna che lui postava. La guida mountain bike altoatesina con la sua bici si spostava in tutto il mondo organizzando viaggi in alta quota, in zone impervie, con la bici.

La casa però erano i sentieri delle Dolomiti dove spesso si recava affrontando le scalate con la bici in spalla, per poi scendere verso valle in sella al mezzo. L'ultima uscita però gli è stata fatale. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ma non vi è dubbio che si sia trattato di un incidente. Per qualche motivo ha perso il controllo della bici ed è scivolato finendo in uno strapiombo con un volo di oltre 200 metri che si è rivelato mortale.