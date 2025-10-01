Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, re della pasta ed ex presidente del Pescara: oggi avrebbe compiuto 77 anni

È morto oggi nel giorno del suo compleanno Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, ed ex presidente del Pescara Calcio: “Ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”.

"Il Gruppo De Cecco annuncia con profondo dolore la scomparsa di Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent’anni, figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda". Così il famoso marchio italiano di pasta ha annunciato con un post sui propri canali social la morte del suo presidente, Giuseppe Adolfo De Cecco: proprio oggi avrebbe compiuto 77 anni ed era da tempo malato, come ha fatto sapere la famiglia.

Nato a Pescara il primo ottobre del 1948 e residente a Fara San Martino, Giuseppe Adolfo De Cecco era fratello dell’attuale presidente del gruppo, Filippo Antonio, e nipote diretto del fondatore. Era sposato con Maria Franca, da cui ha avuto un figlio, Adolfo Maria, oggi anch’egli amministratore del Pastificio di famiglia e imprenditore in ambito agroalimentare.

"Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda", si legge ancora nel messaggio condiviso dall'azienda sui social.

Il nome di Giuseppe Adolfo De Cecco è però legato al calcio: assunse infatti il ruolo di presidente del Pescara in anni difficili per la società, impegnandosi per rilanciare il club e restituirgli dignità e ambizioni. Durante la presidenza De Cecco, il Pescara ottenne una importante promozione: nel periodo tra il 2009 e il 2011 la squadra vinse i playoff e tornò in Serie B. Poi, nell’annata successiva la società si organizzò per puntare ancora più in alto, confermando la fiducia nella squadra per il ritorno in serie A.

"Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa dell’ex presidente del Pescara, Giuseppe Adolfo De Cecco, per tutti don Beppe. Figura fondamentale nella storia del Delfino, grazie alla sua iniziativa il Pescara seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine.La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco. Ciao don Beppe", è il messaggio di cordoglio del Pescara calcio.