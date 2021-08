Morta Nonna Marietta, era la donna più vecchia d’Italia: aveva 112 anni Si è spenta nella giornata del 27 agosto Nonna Maria Oliva. Aveva 112. La nonnina, meglio conosciuto come Marietta, era la donna più anziana d’Italia ed abitava a Piazza Armerina, borgo medievale in provincia di Enna. Il suo segreto? “Ho sempre mangiato la verdura coltivata nella campagna di famiglia”.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva festeggiato i 112 anni lo scorso aprile. Ieri Nonna Maria Oliva, chiamata Marietta, la donna più longeva d’Italia, si è spenta. Abitava in Sicilia, a Piazza Armerina, nell’ennese. Era nata il 16 aprile del 1908, nella sua lunga esistenza aveva avuto otto figli, di cui cinque ancora in vita, e 58 tra nipoti e pronipoti. Nel giorno del suo ultimo compleanno aveva salutato il sindaco Nino Cammarata e una ristretta cerchia di parenti tra cui il pronipote Danny Catalano che aveva organizzato una piccola festa in una stanza addobbata di fiori e palloncini. "Ho pensato di regalarle questa festa e non farla passare inosservata – ci aveva detto Danny – proprio in questo momento di pandemia per l'intera umanità. Sono arrivato ieri da Torino e ho organizzato, tramite Veronica e la figlia Nunzia, la sua festa e ho cercato di farmi mandare tutti i video di tutti i nipoti sparsi per il mondo".

Chi era nonna Marietta

Testimone di oltre un secolo di storia, nonna Marietta si era sposata appena diciassettenne e dopo 37 anni di matrimonio era rimasta vedova. Per tutta la vita si è occupata delle sue terre, "ho sempre mangiato la verdura coltivata nella campagna di famiglia". Il segreto della sua longevità aveva fatto sapere la nonnina siciliana era proprio l'alimentazione caratterizzata dal consumo di quanto prodotto da lei stessa nelle campagne dell'ennese. Aveva incontrato il papa in piazza Falcone e Borsellino quando Francesco era venuto in visita a Piazza Armerina. "Mia nonna – aveva aggiunto Danny – è bella lucida, da 2 anni a questa parte non cammina più quindi fino a 110 anni ci ha regalato momenti bellissimi". Il segreto della sua longevità aveva fatto sapere la nonnina siciliana era l'alimentazione caratterizzata quasi totalmente dalle verdure raccolte nelle campagne dell'ennese.